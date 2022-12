Fink gilt als einer der Verfechter der ESG-Kriterien und hat fordert diese in seinen jährlichen Briefen an die Unternehmen, an denen Blackrock beteiligt ist, vehement ein. Zuletzt hatte der Vermögensverwalter Kritik aus anderer Richtung einstecken müssen: Republikanische US-Politiker werfen Blackrock vor, Energieaktien zu boykottieren und Nachhaltigkeitsziele über die Rendite zu stellen. Mehrere US-Bundesstaaten - etwa Florida, Missouri und Louisiana - haben Gelder von Blackrock abgezogen mit der Begründung, dass das Unternehmen seine ESG-Kriterien zu sehr in den Mittelpunkt stelle.