Die Transaktion von AkzoNobel habe ein Volumen von deutlich mehr als einer Milliarde Dollar und könne bereits am Montag besiegelt werden, berichtete die «Financial Times» am Sonntag unter Berufung auf Insider. Der niederländische Farbenhersteller dürfte seine Südostasiengeschäft mit Dekorationsfarben an den Konkurrenten Nippon Paint verkaufen.
Das Vorhaben umfasse die Aktivitäten in Vietnam, Indonesien, Malaysia, Thailand und Singapur sowie in Papua-Neuguinea und Australien. Stellungnahmen von AkzoNobel, dem Hersteller der Marke Dulux, und Nippon Paint lagen zunächst nicht vor.
AkzoNobel hatte im Juli mitgeteilt, Nippon Paint habe mehrere Vorschläge zur Übernahme des gesamten Geschäfts mit Dekorationsfarben eingereicht. Dabei sei die Sparte mit rund 7,5 Milliarden Euro bewertet worden. Dieser Vorstoss folgte auf den Rückzug eines 12,5 Milliarden Euro schweren Angebots für den kompletten AkzoNobel-Konzern, das Nippon Paint im Juni gemeinsam mit dem US-Farbenhersteller Sherwin-Williams verfolgt hatte.
Der Zeitung zufolge bleibt das japanische Unternehmen an einer grösseren Transaktion für das Dekorationsfarbengeschäft interessiert. Die Integration der Südostasiensparte dürfte Nippon Paint jedoch zunächst einige Zeit in Anspruch nehmen, hiess es. AkzoNobel plane nicht, weitere Teile aus diesem Geschäftsbereich zu veräussern.
(Reuters).