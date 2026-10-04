AkzoNobel hatte im ​Juli mitgeteilt, Nippon Paint habe mehrere Vorschläge zur ​Übernahme des gesamten Geschäfts ​mit Dekorationsfarben eingereicht. Dabei sei die Sparte mit rund 7,5 Milliarden Euro ‌bewertet worden. Dieser Vorstoss folgte auf den Rückzug eines 12,5 Milliarden Euro schweren Angebots für den kompletten AkzoNobel-Konzern, das ​Nippon ​Paint im Juni ⁠gemeinsam mit dem US-Farbenhersteller Sherwin-Williams verfolgt hatte.