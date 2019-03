So ziehen neben Hippe auch PWC-Schweiz-Verwaltungsratspräsident Markus Neuhaus, Rémy-Cointreau-Chefin Valérie Chapoulaud-Floque sowie Nathalie Albin-Jacobs in das Führungs- und Aufsichtsgremium ein.

Das Stühlerücken geschehe im Rahmen des Generationenwechsels bei der Familie Jacobs, wie die Gesellschaft, die unter anderem mehr als die Hälfte am Schokoladenkonzern Barry Callebaut besitzt, am Donnerstag mitteilte. Von der Jacobs-Familie würden Renata und Andreas Jacobs in diesem Jahr aus dem Gremium ausscheiden, während Nathalie Albin-Jacobs neu hinzukomme.

Zudem würden die drei oben genannten externen Persönlichkeiten den Verwaltungsrat verstärken. Diese hätten viel Wissen und Erfahrung aus verschiedenen Branchen und Bereichen.

In der Jacobs Holding hatte der Unternehmer Klaus Jacobs 1994 seine unternehmerischen Aktivitäten gebündelt. Die Jacobs Holding engagiert sich gemäss eigenen Angaben mit Mehrheitsbeteiligungen und einem langfristigen Anlagehorizont bei Unternehmen, die in einem wenig zyklischen Geschäft tätig sind.

Neben der Mehrheitsbeteiligung von 50,1 Prozent an Barry Callebaut hat die Holding Investitionen an der Colosseum Dental Group und an Cognita aufgebaut. Colosseum Dental Group mit Sitz in Zürich ist eine Anbieterin von Zahnarztdienstleistungen, die in acht europäischen Ländern über 260 Kliniken, mit rund 1'600 Zahnarztstühlen und über 2'000 Zahnärzten betreibt. Diese erzielten 2018 einen Umsatz von rund 375 Millionen Euro.

Die britische Cognita betreibt Schulen in acht Ländern. Insgesamt hat sie 73 Schulen in Europa, Lateinamerika und Asien. Im vergangenen Jahr machte Cognita 400 Millionen Pfund Umsatz.

Die Erträge der Jacobs Holding fliessen ausschliesslich an die Jacobs Foundation. Die Stiftung setzt sich für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ein.

(AWP)