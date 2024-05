Die Transformation zeige gute Ergebnisse, und das Unternehmen bewege sich in die richtige Richtung, kommentiert etwa Vontobel. So habe Alcon die Kostenstruktur «gestärkt», die Produktionskapazität erhöht und neue Produkte eingeführt. In der Folge habe sich das Produktportfolio verbessert, so die zuständige Analystin. Sie erwartet, dass sich die Investitionen zunehmend auszahlen würden.