Das neue Präparat ist für Erwachsene und Kinder ab zwölf Jahren zugelassen und darf höchstens zweimal täglich angewendet werden. Augenrötungen entstehen häufig durch erweiterte Blutgefässe an der Augenoberfläche, etwa infolge von Trockenheit oder Staub. Mit der Zulassung will die FDA nach eigenen Angaben den Zugang zu rezeptfreien Medikamenten verbessern und den Wettbewerb fördern.