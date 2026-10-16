Die US-Gesundheitsbehörde FDA gab grünes Licht für das Präparat Brytly zur Linderung von Augenrötungen infolge leichter Reizungen, wie die Behörde am Freitag mitteilte.
Brytly enthält den Wirkstoff Apraclonidin in einer Konzentration von 0,125 Prozent. Es handelt sich laut FDA um die ersten rezeptfrei erhältlichen Augentropfen mit diesem Wirkstoff. In höheren Konzentrationen wird Apraclonidin bereits als verschreibungspflichtiges Medikament zur Senkung des Augeninnendrucks bei Glaukom-Patienten oder im Zusammenhang mit bestimmten Augenlaserbehandlungen eingesetzt.
Das neue Präparat ist für Erwachsene und Kinder ab zwölf Jahren zugelassen und darf höchstens zweimal täglich angewendet werden. Augenrötungen entstehen häufig durch erweiterte Blutgefässe an der Augenoberfläche, etwa infolge von Trockenheit oder Staub. Mit der Zulassung will die FDA nach eigenen Angaben den Zugang zu rezeptfreien Medikamenten verbessern und den Wettbewerb fördern.
(AWP)