Das Mittel ist die erste und einzige in den USA zugelassene Behandlung für Erwachsene mit der Erkrankung MacTel Typ 2, einer seltenen Netzhauterkrankung mit fortschreitendem Verlust des zentralen Sehvermögens. Die US-Arzneimittelbehörde hatte Encelto im März 2025 zugelassen.