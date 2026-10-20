Das Mittel ist die erste und einzige in den USA zugelassene Behandlung für Erwachsene mit der Erkrankung MacTel Typ 2, einer seltenen Netzhauterkrankung mit fortschreitendem Verlust des zentralen Sehvermögens. Die US-Arzneimittelbehörde hatte Encelto im März 2025 zugelassen.
In den USA gibt es laut Alcon rund 25'000 diagnostizierte Mactel-Patienten. Jährlich kommen 2000 bis 3000 neue Diagnosen hinzu.
Neurotech entwickelt Zelltherapien für chronische und neurodegenerative Augenkrankheiten. Das Unternehmen arbeitet mit einer verkapselten Zelltherapie, die therapeutische Proteine langfristig im Auge freisetzen soll.
Alcon erwartet, dass die Übernahme 2027 das Umsatzwachstum leicht erhöht und den bereinigten Gewinn je Aktie leicht belastet. Danach soll der Zukauf gewinnsteigernd wirken.
(AWP)