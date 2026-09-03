Das Mikroskop sei modular aufgebaut und kann je nach Bedarf der Praxis erweitert werden, so die Mitteilung weiter. «Unity M» ist in den USA, Japan, Kanada, Indien und Europa zugelassen. Die Auslieferung hat im September begonnen und die Markteinführung wird zunächst in Ländern wie den USA und Japan und später in Europa durchgeführt.