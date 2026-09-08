Im Mittelpunkt stehen die neue Kunstlinse Clareon Panoptix Pro sowie das Operationssystem Unity Cataract System. Die Kunstlinse Clareon Panoptix Pro soll laut Alcon 94 Prozent des einfallenden Lichts nutzen und damit weniger Streulicht erzeugen als andere Dreifokus-Linsen, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag hiess. Der Augenheilkundespezialist bezeichnet dies als den höchsten bisher gemeldeten Wert bei solchen Linsen. Das Produkt ist in Europa und den meisten asiatischen Märkten bereits erhältlich.