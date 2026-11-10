Die im Sommer gerade erst angehobenen Jahresziele werden nun eingeengt und teilweise leicht nach unten angepasst. Von Juli bis September erzielte der US-schweizerische Konzern einen Umsatz in Höhe von 2,72 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem währungsbereinigten Plus von 5 Prozent, wie Alcon am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte.