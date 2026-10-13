Bundesrat und Parlament beantragen eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,4 Prozentpunkte auf 8,5 Prozent. Damit würden alle Produkte entsprechend teurer. Ausgenommen sind Güter des täglichen Bedarfs wie Lebensmittel, Medikamente, Zeitungen, Hygieneprodukte. Für die Auszahlung einer 13. AHV-Rente hatte das Volk 2024 mit deutlichem Mehr gestimmt.