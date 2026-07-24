Der deutsche Versicherer geht davon aus, dass die Investition mittelfristig eine zweistellige Rendite abwirft. Die geplante Übernahme von HSCB Life Singapore ist ein wichtiger Baustein für Konzernchef Oliver Bäte, das noch vergleichsweise geringe Geschäft des Konzerns in den asiatischen Wachstumsmärkten zu stärken. Der Konzern hat in Asien in acht Ländern eigene operative Einheiten - zudem bietet der Konzern seine Angebote in einigen weiteren asiatischen Märkten an.