Das operative Ergebnis werde bis zu 18,6 Milliarden Euro erreichen, teilte die Allianz am Mittwochabend mit. Bisher hatte sie ein Ergebnis in einer Spanne von 16,4 bis 18,4 (2025: 17,4) Milliarden Euro in Aussicht gestellt.
In den ersten neun Monaten des Jahres stieg der operative Gewinn auf den Rekordwert von 14,1 (Vorjahr: 13,1) Milliarden Euro. Analysten hatten ihr im Schnitt nur rund 13,7 Milliarden zugetraut. Im Sommer hatte Finanzvorständin Claire-Marie Coste-Lepoutre noch vor einer Erhöhung der Prognose zurückgeschreckt. Angesichts der Schwankungen an den Märkten sei es dafür zu früh, sagte sie damals.
Die Allianz will ihre vollständigen Geschäftszahlen für die ersten drei Quartale am Donnerstag vorstellen.
(Reuters)