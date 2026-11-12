Das ⁠operative Ergebnis werde bis zu 18,6 Milliarden ‌Euro erreichen, teilte die Allianz ‌am Mittwochabend mit. ​Bisher hatte sie ein Ergebnis in einer Spanne von 16,4 bis 18,4 (2025: 17,4) Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

In ‌den ersten neun Monaten des Jahres stieg der operative Gewinn auf den Rekordwert ​von 14,1 (Vorjahr: 13,1) Milliarden Euro. ​Analysten hatten ihr ​im Schnitt nur rund 13,7 Milliarden zugetraut. Im ‌Sommer hatte Finanzvorständin Claire-Marie Coste-Lepoutre noch vor einer Erhöhung der Prognose zurückgeschreckt. Angesichts ​der ​Schwankungen an ⁠den Märkten sei es dafür ​zu früh, sagte ⁠sie damals.

Die Allianz will ihre ‌vollständigen Geschäftszahlen für die ersten drei Quartale am Donnerstag vorstellen.

(Reuters)