Das operative Ergebnis von Allianz stieg von April bis Juni um fast elf Prozent auf den Höchstwert von 4,87 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 4,60 Milliarden gerechnet. Der Nettogewinn blieb mit 2,60 (2,84) Milliarden Euro allerdings hinter den Erwartungen zurück. Der Versicherer hält an seinem Ziel fest, in diesem Jahr ein operatives Ergebnis zwischen 16,4 und 18,4 Milliarden Euro zu erreichen.
Finanzvorständin Claire-Marie Coste-Lepoutre deutete an, dass die Allianz die obere Hälfte der Spanne ins Visier nimmt: «Die operativen Ergebnisse aller Geschäftsbereiche liegen über den Mittelwerten ihrer jeweiligen Gesamtjahresziele.»
(Reuters)