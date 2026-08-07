Das ‌operative Ergebnis von Allianz stieg von ‌April bis ​Juni um fast elf Prozent auf den Höchstwert von 4,87 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Analysten ‌hatten im Schnitt mit 4,60 Milliarden gerechnet. Der Nettogewinn blieb mit 2,60 (2,84) Milliarden ​Euro allerdings hinter den Erwartungen zurück. ​Der Versicherer ​hält an seinem Ziel fest, in diesem ‌Jahr ein operatives Ergebnis zwischen 16,4 und 18,4 Milliarden Euro zu erreichen.