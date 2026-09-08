In der Vorjahresperiode hatte Alpine Select laut der Mitteilung vom Dienstag einen Semestergewinn von 1,2 Millionen Franken erzielt. Das Marktumfeld habe sich im ersten Halbjahr «wiederholt zwischen KI-getriebenem Optimismus und durch Hebelwirkung verursachten Volatilitätsphasen hin- und herbewegt», heisst es. Im Juli hatte das Unternehmen allerdings noch einen Gewinn von rund 5,6 Millionen Franken in Aussicht gestellt.