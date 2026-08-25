Für Alpiq ist die Anlage in Bollingstedt der dritte und derzeit grösste operative Batteriespeicher im Portfolio. Die beiden anderen stehen in Frankreich und Finnland. Es befänden sich zudem weitere Speicher mit einer Kapazität von über 250 Megawatt im Bau oder stünden kurz vor der Inbetriebnahme. Darüber hinaus seien Projekte in Italien und in der Schweiz in der Entwicklungsphase.