Herr Hirzel, womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient?
Martin Hirzel: Mit Altpapiersammlungen. Ich bin mit meinen Schulkollegen und einem «Leiterwägeli» durchs Quartier gezogen. Abgerechnet wurde zum Kilopreis.
Wofür haben Sie es ausgegeben?
Ich habe Schallplatten gekauft, weil ich an Partys jeweils der DJ war.
Geben Sie nie unvernünftig Geld aus?
Doch. Vor allem für Weine und Zigarren. Das mag nicht mehr zeitgemäss sein, aber mir bereiten diese Dinge grossen Genuss.
Wofür geben Sie ungern Geld aus?
Ja, für Lohnnebenkosten, weil es die Politik nicht schafft zu sparen.
Was bedeutet Ihnen Geld grundsätzlich?
Es ist eine Form der Anerkennung und eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für ein gutes Leben mit weniger Sorgen. Das wissen alle. Trotzdem verbringen wir in der Schweiz erstaunlich viel Zeit damit, so zu tun, als wäre es umgekehrt.
Gibt es etwas, das Sie gerne kaufen möchten, das es aber so nicht zu kaufen gibt?
Den Schlüssel zu den Herzen der Schweizerinnen und Schweizer. Ich möchte sie alle stolz machen auf unsere vielfältige, innovative, spannende und nachhaltige Technologieindustrie.
Investieren oder sparen Sie?
Beides. Ich investiere sehr viel Herzblut in den Werkplatz Schweiz. Mir ist wichtig, dass unsere Hightechbranche auch künftig in unserem Land erfolgreich produzieren kann. Und ich spare nicht mit Kritik an denen, die mit unsinnigen Vorlagen die Kosten für unsere innovativen Unternehmen stetig in die Höhe treiben wollen.
Was bevorzugen Sie: Bargeld, Kreditkarte oder Kryptowährungen?
Ich bezahle weltweit fast ausschliesslich mit der Kreditkarte. Trotzdem habe ich immer etwas Bargeld dabei. Bei Krypto müsste ich zuerst verstehen, was genau ich da eigentlich besitze...
Welches Verhältnis haben Sie zum Schweizer Franken?
Mein Verhältnis dazu ist gespalten. Als Schweizer schätze ich die Stabilität und die Kaufkraft des Frankens. Als Vertreter der Exportindustrie wünsche ich mir vom Schweizer Franken gelegentlich etwas mehr Gelassenheit und Entgegenkommen.