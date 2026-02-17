Der Reingewinn fällt zwar leicht tiefer aus als im Vorjahr, dennoch will Also die Dividende erhöhen. Der Nettoerlös aus Lieferung und Leistung stieg 2025 um 42 Prozent auf 13,5 Milliarden, wie das Innerschweizer Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA erhöhte sich um 22 Prozent auf 286 Millionen Euro.