Im ersten Halbjahr fuhr Alstom ‌nach vorläufigen Zahlen einen Verlust ein. Die Marge habe bei minus vier Prozent gelegen, nach 6,4 Prozent ​im ​Vorjahr, hiess es ⁠weiter. Alstom-Chef Martin Sion, der seit ​April im ⁠Amt ist, kündigte Einsparungen und einen Schuldenabbau an. ‌Ziel sei es, ab dem kommenden Jahr wieder in stabileres Fahrwasser zu kommen.