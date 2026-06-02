«Retten Einwanderer aus Afrika die Schweiz?», titelte eine Sonntagszeitung vor zwei Jahren. Klar, die Headline ist überspitzt und die Antwort wahrscheinlich «nein». Aber die demografische Entwicklung muss alte Denkmuster aufbrechen - und sie wirft viele Zukunftsfragen auf, teils sehr unangenehme. Weil der Wandel, den die alternde Bevölkerung für Wirtschaft und Gesellschaft mit sich bringt, schleichend ist, wird er von einer breiten Bevölkerung noch viel zu wenig wahrgenommen. Es sind auch Themen, mit denen sich Wählerinnen und Wähler im Vorfeld der Abstimmung «Keine 10-Millionen-Schweiz» am 14. Juni auseinandersetzen sollten.