Die Strategie werde auch im aktuell gedämpften Umfeld fortgesetzt und er blicke «mit Optimismus in die Zukunft», wird CEO Johannes Steurer in der Mitteilung zitiert. Entsprechend wird der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr bestätigte. Demnach rechnet Aluflexpack für 2024 weiterhin mit einem Nettoumsatz ohne die Effekte der türkischen Hyperinflation zwischen 370 und 410 Millionen Euro und einem Betriebsgewinn (EBITDA) zwischen 51 bis 565 Millionen Euro. Zudem will sich die Gruppe auf die Schuldensenkung sowie den Free Cashflow konzentrieren.