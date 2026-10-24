«2027 ist weitgehend ausverkauft», sagte Konzernchef Andy Jassy am Freitag in einem Video-Podcast. Amazon habe Mühe, mit der enormen Nachfrage von KI-Laboren und Unternehmen Schritt zu halten. Auch für 2028 sei ein grosser Teil der Kapazitäten der Cloud-Sparte AWS vergeben.
Zwar halte das Unternehmen stets einen Teil der Kapazitäten für On-Demand-Angebote zurück, unter anderem für seine Cloud-Server EC2 und den KI-Modell-Dienst Bedrock; grössere Kontingente seien jedoch vergeben, erklärte Jassy weiter. Angesichts der ausgebuchten Kapazitäten für 2026 könne Amazon noch deutlich mehr investieren, was aus Jassys Sicht wirtschaftlich sinnvoll wäre. Der Konzern hatte Anfang des Jahres Investitionen in Höhe von rund 220 Milliarden Dollar für 2026 angekündigt. Amazon wird am 29. Oktober seine Ergebnisse für das dritte Quartal vorlegen.
(Reuters)