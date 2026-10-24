Zwar halte das Unternehmen stets einen Teil der Kapazitäten für On-Demand-Angebote zurück, ​unter anderem für seine Cloud-Server EC2 ​und den KI-Modell-Dienst ​Bedrock; grössere Kontingente seien jedoch vergeben, erklärte Jassy weiter. Angesichts ‌der ausgebuchten Kapazitäten für 2026 könne Amazon noch deutlich mehr investieren, was aus Jassys ​Sicht wirtschaftlich ​sinnvoll wäre. ⁠Der Konzern hatte Anfang des Jahres ​Investitionen in ⁠Höhe von rund 220 Milliarden Dollar ‌für 2026 angekündigt. Amazon wird am 29. Oktober seine Ergebnisse für das dritte ‌Quartal vorlegen.