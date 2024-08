Bezos hat in den letzten Monaten verstärkt in Künstliche Intelligenz investiert, unter anderem in das Unternehmen Figure AI, das humanoide Roboter entwickelt, und das Suchmaschinen-Unternehmen Perplexity AI. Amazon testet in einem seiner Lagerhäuser auch Bots von Agility Robotics, das es seit 2022 finanziert.