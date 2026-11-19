Mamdani kritisierte dieses Geschäftsmodell scharf: «Konzerne wie Amazon erwirtschaften Milliardenumsätze, indem sie sich durch ein System ausbeuterischer Subunternehmer der Verantwortung entziehen», wurde der linke Politiker in einer Mitteilung von August etwa zitiert. Das Gesetz sichere ab, dass «Konzerne, die von der Arbeit der Beschäftigten profitieren, für die Folgen ihrer Geschäftspraktiken verantwortlich sind».