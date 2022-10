Der Online-Händler stellte am Donnerstag für das laufende vierte Quartal einen Umsatz von 140 bis 148 Milliarden Dollar in Aussicht. Analysten hofften bislang aber auf rund 155 Milliarden. Gleichzeitig warnte das Unternehmen wegen steigender Kosten vor einem möglichen Gewinneinbruch. Das operative Ergebnis werde voraussichtlich bei null bis vier Milliarden Dollar liegen, nach 3,5 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Amazon-Aktien brachen im nachbörslichen US-Geschäft um 19 Prozent ein, so stark wie zuletzt vor gut 16 Jahren.