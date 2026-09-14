Man habe ⁠nach dem «tragischen Vorfall» beschlossen, die Flüge mit 21 ‌Air auszusetzen, teilte eine Amazon-Sprecherin ‌am Sonntag mit. ​In der vergangenen Woche war ein Frachtflugzeug von Amazon Prime Air bei der Landung auf dem Miami International Airport über die Landebahn ‌hinausgeschossen und abgestürzt. Dabei kamen fünf Menschen ums Leben.

Die Piloten hatten nach dem Aufsetzen ​einen Abbruch der Landung erwogen, wie ​die US-Transportsicherheitsbehörde NTSB mitteilte, ​die den Absturz untersucht. Zudem habe ein ‌Pilot gut eine Minute vor der Landung gewarnt, sie seien zu schnell. Bei dem Flugzeug ​handelte ​es sich um ⁠einen 32 Jahre alten Boeing ​767-Frachter. 21 Air ⁠teilte mit, man konzentriere sich auf ‌die Unterstützung der betroffenen Familien und sei von den eigenen Sicherheitsrichtlinien überzeugt.

(Reuters)