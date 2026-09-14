Die Piloten hatten nach dem Aufsetzen ​einen Abbruch der Landung erwogen, wie ​die US-Transportsicherheitsbehörde NTSB mitteilte, ​die den Absturz untersucht. Zudem habe ein ‌Pilot gut eine Minute vor der Landung gewarnt, sie seien zu schnell. Bei dem Flugzeug ​handelte ​es sich um ⁠einen 32 Jahre alten Boeing ​767-Frachter. 21 Air ⁠teilte mit, man konzentriere sich auf ‌die Unterstützung der betroffenen Familien und sei von den eigenen Sicherheitsrichtlinien überzeugt.