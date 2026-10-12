Ein Abschluss könnte bald ⁠erfolgen, sofern die Gespräche nicht scheiterten oder ein anderer Interessent ‌auftauche, berichtete das «Wall Street Journal» ‌am Sonntag (Ortszeit) unter ​Berufung auf Insider. Das Startup Decart hat nach eigenen Angaben das von Nvidia unterstützte Modell «Lucy» zur Echtzeit-Bearbeitung von Live-Videos sowie das Modell «Oasis» für simulierte Umgebungen zum ‌Training von Robotik und autonomen Fahrsystemen entwickelt. Decart sammelte im Mai in einer von Radical ​Ventures angeführten Finanzierungsrunde 300 Millionen Dollar ein ​und gewann dabei Nvidia als ​neuen Investor.

Das Unternehmen wurde dem Zeitungsbericht zufolge damals ‌auf Basis von PitchBook-Daten mit knapp vier Milliarden Dollar bewertet. Der KI-Entwickler Anthropic hatte im vergangenen ​Monat ​der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge ⁠eine im August erwogene ​Übernahme für sechs Milliarden ⁠Dollar nach einer Buchprüfung abgesagt. Die Nachrichtenagentur Reuters ‌konnte den Bericht des «Wall Street Journal» zunächst nicht überprüfen. Stellungnahmen von Amazon und ‌Decart lagen zunächst nicht vor.

(Reuters)