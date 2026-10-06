«Wir ⁠haben unser Angebot 2026 bereits gesteigert und werden es ⁠2027 noch einmal deutlich erhöhen», sagte Konzernchefin Lisa Su am Dienstag ‌auf einer Pressekonferenz in Taipeh. Ihr ‌Besuch in Taiwan diene ​dazu, sich bei den Auftragsfertigern TSMC und Foxconn entsprechende Kapazitäten zu sichern. Sie arbeite zudem eng mit den südkoreanischen Konzernen Samsung und SK Hynix zusammen, um die Versorgung ‌mit Speicherchips sicherzustellen. Diese sind derzeit weltweit knapp. Su will in den kommenden Tagen nach Südkorea reisen.