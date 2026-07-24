Konzernchef Stephen Squeri von American Express rechnet nun mit einem Umsatzplus von zehn Prozent und fasst damit das obere Ende der bisherigen Zielspanne ins Auge. Der Gewinn je Aktie soll weiterhin 17,30 bis 17,90 Dollar erreichen. Im zweiten Quartal lief es für das Unternehmen besser als erwartet, doch im vorbörslichen US-Handel reagierte die Amex-Aktie mit einem Kursverlust von rund drei Prozent auf die Neuigkeiten.