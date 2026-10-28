Der höhere Umsatz stützte die Gewinnziffern höchstens marginal. So legte der um Sonderkosten bereinigte operative Gewinn (Adj. EBITDA) nur knapp um 0,2 Prozent auf 1076 Millionen Dollar zu. Geholfen haben dabei Preiserhöhungen und Beiträge von den übernommenen Firmen. Gebremst haben hingegen die höheren Fracht-, Diesel- und Rohmaterialkosten. Die entsprechende Marge ging in der Folge auf 28,5 Prozent um 60 Basispunkte zurück. Insgesamt hat Amrize mit diesen Zahlen aber die Erwartungen der Analysten knapp verfehlt.