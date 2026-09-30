Sollte der Verkauf des CMOS-Geschäfts nicht bis zum Ende der Angebotsfrist vollzogen sein, beläuft sich der Rückkaufbetrag nur auf maximal 118 Millionen Euro, heisst es weiter. Das Rückkaufangebot läuft über 23 Börsentage vom 15. Oktober 2026 bis zum 16. November 2026. Die Gesellschaft behält sich vor, den Zeitraum auf bis zu 40 Börsentage zu verlängern. Das Ende der Angebotsfrist ist mit dem 16. November, 18 Uhr, angegeben.