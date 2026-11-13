Der freie Cashflow wurde insbesondere durch die Erlöse aus der Veräusserung des Geschäfts mit nicht-optischen Sensoren nach oben gedrückt, wodurch sich die Finanzposition des Konzerns deutlich verbesserte. So legte der freie Cashflow auf 462 Millionen Euro zu, nach -119 Millionen im Quartal zuvor. Bereinigt um die Erlöse aus den Verkäufen sei die Cash-Generierung allerdings wesentlich durch den weiteren Abbau von Factoring sowie die halbjährliche Zinszahlung auf die vorrangigen Anleihen belastet worden, schrieb AMS Osram.