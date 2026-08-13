Hintergrund sei der Verkauf von LED-Produkten für die Automobilindustrie, die von Refond Optoelectronics hergestellt würden, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. AMS fordere eine dauerhafte Unterlassung, Schadenersatz sowie den Rückruf und die Vernichtung der betreffenden Produkte. Angaben zur Höhe der Forderungen machte AMS nicht.