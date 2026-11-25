Die beiden Unternehmen wollen gemeinsam eine neue Generation der MicroLED-Technologie für Bildschirme entwickeln und vermarkten. Bei erfolgreicher Entwicklung und Marktakzeptanz winken AMS Osram mittel- bis langfristig jährliche Umsätze im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.
Die Partnerschaft sichert zudem einen Teil der Auslastung des Werks Kulim 2 in Malaysia ab. Samsung Display stellt über mehrere Jahre Entwicklungsgelder bereit, aus denen AMS Osram in den kommenden Jahren jährliche Umsätze im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erwartet.
Bei voller Auslastung des Werks sieht AMS Osram bis Mitte der 2030er-Jahre zusammen mit weiteren Wachstumsprojekten ein jährliches Umsatzpotenzial im niedrigen einstelligen Milliarden-Euro-Bereich.
(AWP)