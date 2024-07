Mit Blick auf die laufende Restrukturierung heisst es im Communiqué, dass die Umsetzung des Programms «Re-establish the Base» gut vorankomme. Bisher seien in diesem Jahr rund 60 Millionen Euro an Einsparungen wirksam geworden. Bis Ende Jahr sollen es laut Programm 75 Millionen und bis Ende 2025 150 Millionen sein.