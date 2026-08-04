AMS Osram hat im zweiten Quartal 2026 sowohl beim Umsatz als auch bei der Profitabilität die Erwartungen übertroffen und gleichzeitig den Umbau hin zu einem Halbleiterunternehmen vorangetrieben. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 3,9 Prozent auf 805 Millionen Euro, während das bereinigte Ebitda um 6,2 Prozent tiefer bei 136 Millionen Euro lag, was einer bereinigten Ebitda-Marge von 16,9 Prozent entspricht, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.