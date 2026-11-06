Die neue Frist läuft nun noch bis zum 3. Dezember 2026, wie es in einer Mitteilung von AMS Osram vom Freitag heisst. Ursprünglich war das Ende für den 16. November geplant gewesen. Eine mögliche Verlängerung war aber schon bei der Ankündigung des Rückkaufs Ende September in Aussicht gestellt worden. Das Angebot beläuft sich auf bis zu 143 Millionen Euro, von aktuell ausstehenden 432,8 Millionen.
Als Grund für den Rückkauf führt das Unternehmen bei der Ankündigung den Verkauf von Teilen seines Geschäfts an. Konkret sind dies das nicht-optische Mixed-Signal-Sensorgeschäft und das CMOS-Bildsensoren-Geschäft, welche an Infineon bzw. Ay Dee Kay Limited veräussert wurden. Dies habe eine Rückkaufpflicht zur Folge, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.
Mit dem Rückkauf sollen auch die Verbindlichkeiten des Unternehmens reduziert und die Kapitalstruktur verbessert werden.
(AWP)