Die neue Frist läuft nun noch bis zum 3. Dezember 2026, wie es in einer Mitteilung von AMS Osram vom Freitag heisst. Ursprünglich war das Ende für den 16. November geplant gewesen. Eine mögliche Verlängerung war aber schon bei der Ankündigung des Rückkaufs Ende September in Aussicht gestellt worden. Das Angebot beläuft sich auf bis zu 143 Millionen Euro, von aktuell ausstehenden 432,8 Millionen.