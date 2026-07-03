Ein Händler verwies am Donnerstag gegenüber AWP auch auf Fantasie für einen Einsatz der MicroLED-Technologie des Sensoren- und Optohalbleiterherstellers im Rechenzentrenbereich. Er verwies dabei auf einen Artikel des Online-Magazins «Trendforce», wonach diese Technologie in diesem trendigen Anwendungsgebiet eine vielversprechende Alternative werden und den Nachrichtenfluss bei AMS verbessern könnte.