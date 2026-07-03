Der österreichische Halbleiterhersteller mit Schweizer Börsenkotierung hat Ashkan Seyedi von Nvidia eingestellt, wie Bloomberg am Donnerstag berichtete. Das Unternehmen konzentriert sich damit verstärkt auf den Bereich der digitalen Photonik.
Laut einem LinkedIn-Beitrag tritt Seyedi dem Unternehmen als Vice President und General Manager des Geschäftsbereichs Optische Verbindungen bei. Ein Sprecher erklärte, die Einstellung unterstreiche den Fokus des Unternehmens auf Wachstumsmärkte, darunter optische Verbindungen für KI-Infrastrukturen.
«Gemeinsam werden wir die starke Strategie des Unternehmens im Bereich der digitalen Photonik weiter ausbauen und innovative Mikroemitter-Lösungen für den sich rasant entwickelnden Markt für KI-Datenkommunikation realisieren», schreibt Seyedi in dem Beitrag auf LinkedIn.
Ein Händler verwies am Donnerstag gegenüber AWP auch auf Fantasie für einen Einsatz der MicroLED-Technologie des Sensoren- und Optohalbleiterherstellers im Rechenzentrenbereich. Er verwies dabei auf einen Artikel des Online-Magazins «Trendforce», wonach diese Technologie in diesem trendigen Anwendungsgebiet eine vielversprechende Alternative werden und den Nachrichtenfluss bei AMS verbessern könnte.
Am Mittwoch schloss der Chiphersteller den Verkauf seines Geschäfts mit nicht-optischen Analog-/Mixed-Signal-Sensoren an Infineon für 570 Millionen Euro in bar ab.
(Bloomberg/cash)