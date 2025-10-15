Wie in den vorangegangenen Monaten orderten Halbleiter-Hersteller vor allem hochmoderne, sogenannte EUV-Maschinen. Diese werden zur Produktion von Hochleistungsprozessoren benötigt. Der wichtigste ASML-Kunde ist der weltgrösste Chip-Auftragsfertiger TSMC. Dieser produziert unter anderem Prozessoren für Nvidia und Apple. ASML zufolge wird sich der starke Auftragseingang jedoch erst in der Bilanz für 2026 bemerkbar machen.