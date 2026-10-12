Das bereinigte Kurs-Gewinn-Verhältnis auf 12 Monate steht derzeit bei 26,7x, was im historischen Kontext des 10-Jahres-Durchschnitts von 35,7x gemäss ZKB nicht übertrieben ist. Den fairen Wert der Aktie basierend auf dem diskontierten freien Cashflow sieht die ZKB neu bei 3968 nach 3940 Franken. Das ergibt ein Kurspotenzial von rund 15 Prozent, was über den Schätzungen von Barclays oder Research Partners liegt. Die Experten der Zürcher Kantonalbank stufen den Titel mit «Übergewichten» ein.