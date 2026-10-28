Seit Anfang Oktober zogen die Aktien der Swiss Life 3,7 Prozent an. Auch laut der UBS könnte es zu einem neuen Allzeithoch (derzeit bei 962,20 am 5. August) der Anteilsscheine kommen, sofern sich die Oktober-Rally fortsetzt. Tritt dieser Fall ein, sei gar ein Anstieg in Richtung 1000-Franken-Marke vorstellbar.