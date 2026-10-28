Die Aktie von Swiss Life gewinnt am Mittwochmorgen 0,4 Prozent und steigt auf 946,40 Franken. Seit Jahresbeginn zogen die Titel um 2,8 Prozent an. Seit den Tiefständen Anfang Juni resultiert ein Plus von 17 Prozent.
Die Bank Berenberg erhöht nun das Kursziel für den Lebensversicherungskonzern auf 1125 von 1073 Franken und bestätigt das Buy-Rating. Das neue Preisziel deutet den Aufstieg auf ein neues Allzeithoch an und ist der höchste aller von der Nachrichtenagentur AWP erfassten Zielwerte.
«Wir sind der Ansicht, dass die jüngste Kurserholung bei Swiss Life teilweise darauf zurückzuführen ist, dass Anleger nach Versicherern suchen, die potenziell weniger von KI- und Inflationsrisiken betroffen sind», schreiben die Analysten der Privatbank.
Die Analysten erwarten auch in Zukunft eine zunehmende Verlagerung zu defensiven Versicherungswerten. Zudem erwarte Berenberg, dass Swiss Life im dritten Quartal den Schwung des soliden Wachstumstrends aus dem ersten Halbjahr mitnimmt.
Die Privatbank prognostiziert insbesondere im Bereich der Gebühren ein solides Wachstum von 6 Prozent (1. Halbjahr 2026: 7 Prozent) und im Bereich der Gruppenprämien ein Wachstum von 3 Prozent (1. Halbjahr 2026: 3 Prozent). Swiss Life präsentiert die Zahlen fürs dritte Quartal am 11. November.
Seit Anfang Oktober zogen die Aktien der Swiss Life 3,7 Prozent an. Auch laut der UBS könnte es zu einem neuen Allzeithoch (derzeit bei 962,20 am 5. August) der Anteilsscheine kommen, sofern sich die Oktober-Rally fortsetzt. Tritt dieser Fall ein, sei gar ein Anstieg in Richtung 1000-Franken-Marke vorstellbar.
Die bisherigen Kursziele und Ratings sind noch zurückhaltender: Laut AWP-Analyser empfehlen derzeit zwei Analysten einen Kauf der Aktie, drei sind für einen Verkauf und sieben bewerten die Valoren neutral. Die Kursziele liegen zwischen 765 und 1073 Franken mit einem Durchschnitt von 896 Franken.