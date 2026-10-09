Die Royal Bank of Canada (RBC) senkte das Kursziel für Amrize am Freitag auf 32 von 48 US-Dollar und bleibt bei der Einstufung «Underperform». Trotz dieser drastischen Kurszielsenkung legte die Aktie des Baustoffproduzenten am Freitagmorgen nach Börseneröffnung 2,4 Prozent zu und liegt bei 30,67 Franken. Getragen werden die Avancen nicht zuletzt von der allgemein freundlichen Stimmung. So zieht auch der Swiss Market Index (SMI) um 1,1 Prozent an.
Amrize ist nicht nur an der SIX, sondern auch an der New Yorker Börse gelistet und schloss dort am Donnerstag bei 36,50 US-Dollar. Seit Jahresbeginn verlor die Aktie über 31 Prozent und liegt für diese Zeitspanne somit auf dem zweitletzten Platz des SMI. Die Aktie kletterte im Jahresverlauf bis auf 50,20 Franken, sank dann aber wieder. Seit Juli geht es deutlich abwärts und die Aktie verlor innert drei Monaten fast 30 Prozent.
Der Baustoffkonzern lieferte im August enttäuschende Quartalszahlen und verfehlte damit die Gewinnerwartungen. Steigende Ölpreise setzen das Unternehmen zusätzlich unter Druck, da sich daraus höhere Frachtkosten ergaben.
Wegen Führungskrisen durch die hohe Wechselquote in der Führungsetage sowie angesichts steigender Inputkosten dürfte die Aktie laut Coding weiter sinken. Der Analyst senkt seine Wachstums- und Ebitda-Schätzungen für das laufende Geschäftsjahr - dies nach dem Verfehlen der Ebitda-Zielen in den ersten beiden Quartalen und der Gewinnwarnung für das Gesamtjahr 2026.
Amrize müsse im dritten Quartal nun anfangen, Versprechen zu erfüllen. Sonst drohe dem Konzern, dass die Märkte die Geduld verlieren. Im dritten Quartal müsse der Konzern mit dem laufenden Kostenprogramm «Aspire» auf 50 Millionen Dollar zulegen, um das Vertrauen in das Ziel fürs laufende Jahr zu stärken sowie für das Ziel von 250 Millionen Dollar für 2028.
Bereits am Mittwoch gab es eine Kurszielsenkung – wenn auch eine mildere: Research Partners senkte auf 46,50 von 49 Franken. Der Fokus liegt jetzt auf den Zahlen aus dem dritten Quartal, die Amrize voraussichtlich in der Woche vom 26. Oktober präsentieren wird.