Amrize ist nicht nur an der SIX, sondern auch an der New Yorker Börse gelistet und schloss dort am Donnerstag bei 36,50 US-Dollar. Seit Jahresbeginn verlor die Aktie über 31 Prozent und liegt für diese Zeitspanne somit auf dem zweitletzten Platz des SMI. Die Aktie kletterte im Jahresverlauf bis auf 50,20 Franken, sank dann aber wieder. Seit Juli geht es deutlich abwärts und die Aktie verlor innert drei Monaten fast 30 Prozent.