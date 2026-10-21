Unter dem Programm «Bio100» will Sandoz bis 2040 mehr als 100 Biosimilars im Portfolio haben. Derzeit bietet der Hersteller 13 solche an. Biosimilars und Generika sind kostengünstigere Nachahmermedikamente, die denselben Wirkstoff enthalten wie die Originale. Bis 2035 will das Pharmaunternehmen den Nettoumsatz gegenüber 2025 durch dieses Programm mehr als verdoppeln. Zudem gab Sandoz ein neues Grossprojekt bekannt: Das Schweizer Unternehmen investiert rund 300 Millionen US-Dollar in eine neue Produktionsanlage für Biosimilars in Slowenien.