Zwar könnte sich der Ausverkauf am Aktienmarkt so lange fortsetzen, bis sich die Infektionslage bessert, aber in der Vergangenheit führten solche schweren Ausbrüche lediglich zu einem Rückgang der Aktienkurse um durchschnittlich 4,7 Prozent, schrieben die Strategen in einer Note. Sie halten an ihrer zuversichtlichen Haltung zu den globalen Aktien fest und verweisen auf die Entwicklung in der Vergangenheit: Je stärker die Aktien bei ähnlichen Befürchtungen eingebrochen sind, desto stärker erholten sie sich später.

“Gesundheitsgefahren, ähnlich wie lokale Kriege und terroristische Ereignisse, waren historisch gesehen eher Kaufchancen als Gründe für anhaltende Verkäufe”, schrieben die JPMorgan-Strategen Mislav Matejka, Prabhav Bhadani und Nitya Saldanha.

Am Montag hatte die Volatilität zugenommen und die weltweiten Aktien fielen, nachdem die Zahl der Todesopfer durch das Coronavirus auf mindestens 80 angestiegen war und sich die Infektion unter anderem auf Frankreich und Kanada ausbreitete. Am Dienstag gaben die Kurse in Asien zumeist weiter nach, während sie sich in Europa stabilisierten.

Am Montag besonders betroffen waren Bergbau- und Reiseaktien. Die Metallpreise sanken und Chinas Entscheidung, den Verkauf von Pauschalreisen einzustellen, um den Ausbruch einzudämmen, belastete Reise- und Freizeitaktien.

Die JPMorgan-Strategen haben die Reaktionen der Aktienmärkte auf vergangene Pandemien untersucht, einschliesslich des SARS-Ausbruchs von 2003 und der Schweinegrippe von 2009. Sie stellen fest, dass diese Episoden nicht zu längeren Verkaufsperioden am Aktienmarkt führten und „innerhalb weniger Wochen“ zu Kaufgelegenheiten wurden. Die Indizes stiegen in den drei Monaten nach dem Höhepunkt des weltweiten Interesses für die Gesundheitsgefahr durchschnittlich um 23%.

