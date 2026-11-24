Die Valoren von Lonza legen am Dienstag im frühen Handel um 1,1 Prozent auf 667 Franken zu, während der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Market Index (SMI) lediglich um 0,23 Prozent anzieht. Seit Jahresbeginn hat der Titel 23,7 Prozent zugelegt.
Auslöser für die Kursgewinne war ein Kommentar der US-Investmentbank Jefferies, welche das Kursziel für Lonza auf 900 von 781 Franken angehoben und die Einstufung «Buy» bestätigt hatte. Das ist somit das höchste Kursziel für den Auftragsfertiger für die Pharmaindustrie aus Visp.
Nach dem Investorentag in Vacaville erhöhte Analyst James Vane-Tempest seine langfristigen Gewinnschätzungen für den Pharmazulieferer nach oben.
Als Haupttreiber nannte der Experte von Jefferies einen zuversichtlicheren mittelfristigen Ausblick sowie den Beitrag aus dem Hochlauf des Standorts Vacaville. Bis in die 2030er-Jahre hinein erwartet der Analyst bei Lonza ein zweistelliges Wachstum. Die Übernahme der Merck-Anlagen baue zudem die US-Präsenz deutlich aus und schaffe Kapazitäten in wachstumsstarken Bereichen wie Biokonjugaten und viralen Vektoren, so Vane-Tempest.
Der Jefferies-Experte ist damit in guter Gesellschaft. Bereits Ende der vergangenen Woche haben Berenberg und die UBS die Preisziele für Lonza deutlich erhöht. Der deutsche Vermögensverwalter erhöhte das Kursziel für Lonza auf 800 von 640 Franken und hielt die Einstufung auf «Buy». Der Pharmazulieferer habe nun einige gute Monate hinter sich, schreibt deren Analyst Sebastian Bray. Dies dürfte sich in den kommenden Quartalen zu einem anhaltenden Aufschwung sowohl für den Aktienkurs als auch für die Gewinne entwickeln.
Dazu trägt laut dem Berenberg-Analysten auch bei, dass Gesundheitswerte mit zunehmender Dauer des KI-Aufschwungs gefragter seien. Seine höheren EPS-Schätzungen für 2027 und 2028 beruhten unter anderem auf besseren Margen im Biologics-Geschäft, günstigeren Wechselkursen und der Übernahme der US-CDMO-Anlagen von Merck. Eine «Contract Manufacturing and Development Organization» ist ein Dienstleister, der für Pharmaunternehmen sowohl die Entwicklung als auch die Herstellung von Medikamenten übernimmt.
Der UBS-Experte Patrick Rafaisz nahm das Kursziel für Lonza auf 765 von 685 Franken hoch und beliess die Einstufung auf «Buy». Der Lifescience-Konzern habe bei den Anlegern seinen Ruf als Wachstumswert zurückgewonnen, so der UBS‑Analyst. Die Aktie habe seit dem Kapitalmarkttag knapp 20 Prozent zugelegt.
Das Wachstum im tiefen zweistelligen Bereich sei durch die Nachfrage nach Biologika und Outsourcing sowie den Hochlauf neuer Anlagen bis 2030/31 abgesichert. Er rechnet bis 2030 mit einem jährlichen Gewinnwachstum von 20 Prozent und erhöht seine EPS-Schätzungen ab 2028 um mehr als 10 Prozent.
18 Analysten stufen gemäss AWP-Analyser den Titel mit «Kaufen» und einer mit «Halten» ein. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 722 Franken.
Bei so viel «Zuneigung» der Analysten bleibt entsprechend zu hoffen, dass die Erwartungen erfüllt werden. Vor gut fünf Jahren erreichte der Titel letztmals ein Allzeithoch mit einem Preis von 777 Franken.