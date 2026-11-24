Der Jefferies-Experte ist damit in guter Gesellschaft. Bereits Ende der vergangenen Woche haben Berenberg und die UBS die Preisziele für Lonza deutlich erhöht. Der deutsche Vermögensverwalter erhöhte das Kursziel für Lonza auf 800 von 640 Franken und hielt die Einstufung auf «Buy». Der Pharmazulieferer habe nun einige gute Monate hinter sich, schreibt deren Analyst Sebastian Bray. Dies dürfte sich in den kommenden Quartalen zu einem anhaltenden Aufschwung sowohl für den Aktienkurs als auch für die Gewinne entwickeln.