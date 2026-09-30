Steigende Inflation erwartet

Die Frage nach der Inflation wird dabei von den Finanzanalysten neu beurteilt. Die Hälfte geht von einer Zunahme der Teuerung in der Schweiz aus und gar 70 Prozent von einem Anstieg in der Eurozone und in den USA. Dies sind laut Mitteilung deutlich mehr als noch bei der Befragung im August.