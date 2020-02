Bereits seit Tagen hat es Gerüchte gegeben, dass UBS-Chef Sergio Ermotti noch dieses Jahr abgelöst werden soll. Die Reaktionen von Marktteilnehmern und Analysten konzentrieren sich daher vor allem auf Ralph Hamers, der Ermotti im Herbst nachfolgen soll. Hamers ist seit 2013 CEO des niederländischen Allfinanzkonzerns ING Groep.

Analyst Peter Casanova von der Bank Julius Bär begrüsst den UBS-Entscheid und erinnert daran, dass die UBS vor wenigen Monaten die Sitze der UBS-Kernsparte Vermögensverwaltung ausgewechselt hat: Das schwach performende Geschäft wurde von Iqbal Khan und Tom Naratil übernommen. "Wir glauben", schreibt Casanova, "dass diese Wechsel das Rezept beinhalten, um die Handbremse zu lösen. Diese hat den Maschinenraum der Bank in den vergangenen Jahren gebremst."

Die positive Börsenreaktion, die vor dem Handelsstart erwartet worden war, bestätigt sich: Im frühen Handel legt die UBS-Aktie um rund 1,8 Prozent zu. Analysten verweisen in ihren Marktkommentaren darauf, dass Hamers als Chef der ING das Geschäftsmodell des Finanzkonzerns stark verändert hat.

«Kein Investmentbanker»

So schreibt die Zürcher Kantonalbank (ZKB): "Die UBS ist in Sachen Online-Angebot bereits führend in der Schweiz. Unter Hamers dürfte die Digitalisierung aber neuen Schub erhalten, wodurch die Bank ihren Vorsprung nochmals ausbauen dürfte." ZKB-Analyst Javier Lodeiro sieht es auch als positiv an, dass Hamers kein Investment-Banker ist. An den Investmentbeurteilungen zur UBS-Aktie ändert die ZKB vorerst nichts. Das Rating bleibt auf "Marktgewichten".

Im Fokus stehe dieses Jahr nach wie vor die Restrukturierung der Vermögensverwaltung und der Investment Bank sowie der französische Rechtsfall. Dort wird im Herbst ein Urteil erwartet. Letzten Spekulationen zufolge dürfte das Urteil die Bank weniger teuer zu stehen kommen als zeitweise befürchtet wurde.

Kosten bei der ING reduziert

Analyst Andreas Venditti, der die UBS-Aktie seit längerem zum Kauf empfiehlt, verweist ebenfalls auf die Umbauarbeiten Hamers in den Niederlanden: "Die ING wird heute als eines der besten Bespiele für digitale Innovation im Bankensektor angesehen."

Dass die Wahl auf Hamers gefallen ist, betrachtet Bankenspezialist Rahul Sen vom Headhunter Boyden Executive Search als Überraschung. Er glaubt, dass er die UBS nicht allzusehr zum "schaukeln" bringen werde. Die ING habe aber in den vergangenen zehn Jahren die Kosten reduziert und sei deutlich zurück in die Profitabilität geführt worden. Damit ist angedeutet, dass es bei der UBS zu weiteren Restrukturierungen kommen werde.