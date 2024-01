Ob und wie die Börse am 1. Februar auf vorsichtige Finanzziele für 2024 reagieren würde, bleibt abzuwarten. Wie immer dreht sich alles um die Erwartungshaltung der Marktakteure. Nachdem der Genussschein in den vergangenen zwei Jahren mehr als 30 Prozent an Kurswert eingebüsst hat, dürften die Erwartungen vermutlich nicht sehr hoch sein.