Eine langfristige Betrachtungsweise und sorgfältige Analyse scheinen gerade bei Mid Caps angebracht. Trotz Potenzial ist der Sektor - gemessen am SMIM - dem SPI in den vergangenen fünf Jahren hinterhergehinkt. Warum?

Nach der Covid-Pandemie und vor dem Ausbruch des Ukrainekriegs waren die Bewertungen bei den Schweizer Mid Caps sehr hoch. Mit dem Inflationsschub und Zinserhöhungen der Notenbanken 2022 und 2023 hat sich das Blatt gewendet, die Bewertungen wurden gedrückt. Zudem war die globale Industrieentwicklung schwach, weil während der Covid-Periode zu viele Güter nachgefragt wurden und nach ihrem Ende die Nachfrage deutlich schwächer zugunsten der Dienstleistungen wurde. Der bis zum letzten Jahr starke Franken war ebenfalls nicht hilfreich für die Schweizer Small und Mid Caps. Mit dem schwächeren Franken, den anziehenden Einkaufsmanager-Indizes, dem KI-Boom und den Investitionsprogrammen in Europa ist das Segment unter Berücksichtigung der Bewertungen deutlich attraktiver geworden.