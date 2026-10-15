In den Kantonen Graubünden (+5,5 Prozent) und Appenzell (+4,4 Prozent) als auch in weiten Teilen der Zentralschweiz ist zwar weiter eine starke Zunahme zu verzeichnen. Ein anhaltender Mietanstieg sei auch in den klassischen Ausweichregionen des Grossraums Zürich zu beobachten. Im Aargau lagen die Angebotsmieten im September 3,1 Prozent über dem Vorjahr, in Schaffhausen bei 2,2 Prozent und im Thurgau sind es 1,9 Prozent.