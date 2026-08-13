Den stärksten monatlichen Rückgang gab es dagegen in der Stadt Luzern mit einem Minus von 2,4 Prozent. Damit fiel der Rückgang doppelt so stark aus wie im gesamten Kanton Luzern (-1,2 Prozent). Im Jahresvergleich lagen die Angebotsmieten allerdings auch in den weiteren untersuchten Städten über dem Vorjahresniveau.